Otaviano Costa e Globo rescindem contrato e outras personalidades deixam a rádio da emissora

O apresentador Otaviano Costa optou por rescindir seu contrato com a Globo em abril, após os programas que ele apresentava – Vídeo Show e Tá Brincando – serem cancelados. Porém, ele seguirá interpretando o personagem Ptolomeu na próxima temporada da Escolinha do Professor Raimundo. O assunto foi pauta no programa da Rede Pampa, A Tarde É Sua, de Sonia Abrão.

A atração discutiu o contrato por obra e o possível motivo de Otaviano deixar a emissora carioca, após 10 anos como contratado fixo. “Eu acho que ele não concordou com a redução de salário e nem com a questão do status ali dentro da empresa, de você ser um apresentador. Eu acho que ele não estava contando com a redução. Se não fosse a redução, mesmo sem ter mais o programa dele, teria uma conversa. Acho que ele ficou tão chateado pelo fato de não ter um programa, que a redução foi a cereja do bolo”, opinou o comentarista Luís Lo-Bianco.

Sonia então defendeu Otaviano dizendo que ele sempre foi um bom apresentador nas emissoras pelas quais passou. “Ele é um bom apresentador assim como é um bom ator, acho que ele está sendo muito injustiçado”, disse a apresentadora e complementou: “Ele está livre para fazer outras coisas, ser chamado por outras emissoras”.

Rádio Globo

Antes de decidir sair da emissora, o apresentador havia sido demitido da Rádio Globo. Assim como ele, outros nomes famosos também tiveram seus contratos rescindidos. O motivo da mudança seria que a empresa não deve mais ter programas de entretenimento, investindo em música popular. Apenas transmissões de partidas de futebol serão mantidas, em função da audiência.

Além de Otaviano, Adriane Galisteu, Maju Coutinho, Rosana Jatobá, Leo Jaime, Mariana Godoy, Alex Escobar, Roger Flores, Fernanda Gentil, Marcos Veras e Paulo Vinícius Coelho não fazem mais parte do time da rádio.

