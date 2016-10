Otaviano Costa mostra o corpaço de Flávia Alessandra: “Deusa”

Otaviano Costa mostrou o corpaço de Flávia Alessandra em uma foto publicada na manhã desta terça-feira, 11, no Instagram. Na imagem, a atriz aparece de costas com um biquíni fio-dental, deixando em evidência sua ótima forma.

“Além de estarmos num local incrível, sendo mimados pelo pessoal do delicioso hotel @kirinimykonos, não é que ainda me surge uma deusa grega!!!? Viva a Grécia! #Amomitologia”, escreveu o apresentador, elogiando a mulher.

Flávia repostou a foto em sua página pessoal na rede social e agradeceu ao elogio do marido. “Nada como depois de 10 anos ter um namorado que ainda me flagra assim…. love u”, escreveu a atriz, que está com 42 anos.

Antes de desembarcar na Grécia, o casal já passou por Paris. Mas Flávia já está no ritmo de férias há um tempo. Ela, Giulia Costa e a filha mais nova, Olivia, curtiram alguns dias em Nova York.

Elas foram aos Estados Unidos para acompanhar Otaviano Costa, que apresentou o BR DAY NY no dia 4 de setembro, na cidade americana. Além de Giulia, Flávia é mamãe de Olívia, de 4 anos.

Comentários