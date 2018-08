Otelio Drebes é homenageado com a Medalha do Mérito Farroupilha

Reuniram-se mais de 600 pessoas no Teatro Dante Barone na Assembleia Legislativa do RS, na noite desta quarta-feira (01/08), para prestigiar a outorga da Medalha Mérito Farroupilha ao fundador da rede de Lojas Lebes, Otelio Drebes. A homenagem é a distinção máxima do parlamento gaúcho, destinada a pessoas que contribuíram de maneira relevante ao estado. A cerimônia contou com uma pequena palestra do empresário, aos 84 anos Drebes compartilhou com muito entusiasmo sua trajetória, obstáculos e superações, e como ergueu a 13° maior rede de varejo do Brasil.

A medalha foi entregue pelo deputado Maurício Dziedricki (PTB), responsável da indicação a honraria. “A história do Otelio foi uma das mais bonitas que conheci, uma história associada a simplicidade. Quando apresentei a trajetória de Otelio Drebes na mesa da diretoria desta casa, aquilo que costumo ver como brigas e discussões mudou, felizmente encontramos um consenso”, discursou Maurício ao público. “Drebes foi corajoso e inovador ao seu tempo, e aí está a trajetória de um mascate, de alguém que percorreu rios em canoas atrás da realização do seu sonho e que, hoje, ajuda a milhares de pessoas a concretizarem seus projetos”, ressaltou.

Otelio Drebes emocionado agradeceu a família e aos gaúchos por terem acolhido tão bem seus sonhos. Ao deputado, Otelio parabenizou pelas feitorias em prol da sociedade. “Maurício continua ‘plantando sementes’ nas comunidades, logo estará ‘colhendo os frutos’, assim como eu estou. Hoje é o dia mais feliz da minha vida”, discursou Drebes. Neto Fagundes encerrou a cerimônia ao cantar o Hino do Rio Grande do Sul. Otelio Drebes junto da família recebeu os cumprimentos dos convidados com um coquetel, muitos brindes e show de Os Fagundes. Estiveram presentes a Presidente do Badesul Jeanette Longa representando o Governo do Estado, o Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, Leandro de Lemos, representando o prefeito Marchezan Júnior, e, representando São Jerônimo, cidade berço das Lojas Lebes, esteve o Vereador Gilnei Ventura, entre outros representantes de entidades empresariais e autoridades públicas.

Trajetória de Otelio Drebes

Otelio Drebes começou a trabalhar aos 6 anos e aos 21 abriu a primeira loja Lebes, atualmente a rede reúne mais de 160 lojas e 3.000 funcionários. Há dois anos, o empresário divide a presidência do Conselho Administrativo da empresa com uma rotina de palestras, compartilhando os aprendizados e seus valores de vida. Até o momento, mais de 30 mil pessoas o assistiram, em cerca de 80 palestras pelo estado. Em maio, o empresário lançou um novo projeto voltado à sociedade, o Prêmio Fala Professor! (2018). O objetivo é incentivar propostas pedagógicas que estimulam a criatividade a civilidade dos alunos, premiando professores e escolas responsáveis pelos melhores projetos.

Deixe seu comentário: