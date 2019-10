Otelio Drebes palestra no 5º Seminário de Governança Corporativa

Otelio Drebes, fundador das Lojas Lebes, é o convidado a encerrar o 5º Seminário de Governança Corporativa com o tema “Trajetória e Legado”, no dia 31 de outubro, no Teatro Unisinos. Aos 85 anos, o empresário compartilha na palestra “Vida Após Sucessão” como ergueu um império de lojas e investiu num sério processo de Governança e Sucessão. O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e pela Amcham Brasil. O encontro reunirá palestrantes nacionais e internacionais para debater temas como governança com propósito e em empresas familiares.

A trajetória de sucesso das Lojas Lebes tem boa parte de seu êxito atribuído à cultura implantada pelo fundador. Além de construir uma das maiores redes de varejo do Rio Grande do Sul, o empresário instalou o processo de Governança e Sucessão à rede de lojas, que, hoje, já está sendo administrada pela segunda e terceira gerações. Após organizar o futuro da empresa em 2016, Otelio Drebes definiu que se dedicaria a realizar palestras sobre sua história de sucesso profissional e valores pessoais a fim de contribuir compartilhando conhecimento em paralelo à Presidência do Conselho Administrativo das Lojas Lebes.

Até o momento mais de 60 mil pessoas assistiram ao empresário em cerca de 150 palestras realizadas. A rede fundada pelo empresário, hoje, tem mais de 3 mil funcionários e 150 lojas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, compondo o seleto Clube do Bilhão, que reúne empresas cuja receita é superior a nove dígitos.

Palestra Otelio Drebes no 5º Seminário de Governança Corporativa RS/ 31 de outubro (quinta-feira), das 8h às 18h/ Teatro Unisinos (Av. Dr. Nilo Peçanha, 1600 – Boa Vista – Porto Alegre – RS) .Inscrições: https://www.ibgc.org.br/eventos/5-seminario-de-governanca-corporativa. Mais informações: (11) 3185 4200 (São Paulo) e (11) 4020-1733 (demais localidades) ou pelo e-mail eventosibgc@ibgc.org.br