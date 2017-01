Outback lanÃ§a steak empanado exclusivo para o almoÃ§o

O Outback Steakhouse apresenta uma novidade cheia de sabor para o horário do almoço: o Serious Steak. O lançamento traz um steak diferente, de perfil mais baixo, temperado com um mix de condimentos da casa e envolvido em uma mistura de farinha tipo panko e queijo grana padano. Diferente de outros milanesas, o Serious Steak é feito na chapa, o que garante textura ímpar e sabor único.

O Serious Steak é uma exclusividade do menu executivo, que é valido de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 11h30 às 15h, e o cliente pode degustar a novidade com uma salada ou sopa de entrada e um acompanhamento por um preço fixo de R$ 51,50. Além dos legumes ao vapor que combinam muito bem com o novo prato, o Aussie Mac N’cheese – também recém-chegado ao cardápio da casa – é uma ótima pedida para acompanhar, pois traz uma massa especial tipo cavatappi com um molho de queijos selecionados.

Comentários