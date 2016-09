Outback presenteia clientes com sobremesa em comemoração à Revolução Farroupilha

Para celebrar a data máxima dos gaúchos, no dia 20 de setembro o Outback Steakhouse presenteará todos os clientes com o Chocolate Thunder From Down Under, uma montagem de brownie servido quentinho com uma generosa bola de sorvete de creme coberta com calda de chocolate, chantilly e raspas de chocolate. Para ganhar, basta apresentar o post do Outback nas redes sociais sobre a Revolução Farroupilha e, na compra de um prato principal ou um aperitivo, a sobremesa é por conta da casa. A ação acontece somente no dia 20/09/2016 em todos os restaurantes Outback de Porto Alegre enquanto durarem os estoques. É válida uma sobremesa por mesa.

Comentários