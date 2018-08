Outback registrará momentos em família no Dia dos Pais

Em comemoração ao Dia dos Pais, o Outback Steakhouse preparou uma ação especial e personalizada. Os pais que celebrarem a data nos restaurantes terão o #MomentoOutback registrado por um caricaturista e estes desenhos divertidos serão um presente da marca. A ação acontece apenas no domingo, 12 de agosto, das 11h às 18h.

Além do mimo especial, o cardápio recheado de sabor é um ótimo incentivo para comemorar a data no Outback. Uma excelente sugestão é o New York Strip Steak, um corte nobre de 375g do contrafilé, temperado no melhor estilo Outback e preparado na chapa (R$ 67,50). Para brindar, além do Chopp servido em caneca congelada, há os vinhos da casa, com diversos rótulos, entre eles os Vinhos Outback (branco ou tinto), desenvolvidos pela Bodega Salentein em Mendoza, na Argentina.

Gift Card

Para presentear no Dia dos Pais, uma ótima opção é o Gift Card virtual do Outback, um cartão presente que o cliente compra no site https://outback.todocartoes.com.br/. Basta escolher o valor e após o pagamento autorizado, um código exclusivo é enviado por e-mail. Com esse código, é possível curtir um #MomentoOutback em qualquer restaurante da rede no Brasil. Os valores vão de 75 a 300 reais.

