Outback reune artistas do Porto Alegre em Cena

O Outback Steakhouse BarraShoppingSul reuniuhoje (15) 75 profissionais do teatro para celebrar dois anos de parceria com o Em Cena – Festival Internacional de Arte Cênicas de Porto Alegre e o início do festival. Além de festejar a 23ª edição, o evento promove o encontro de profissionais de quatro grandes espetáculos que integram a grade de programação do Em Cena para trocas de experiências e um bate-papo informal, regado à boa gastronomia. Uma das principais características da comemoração é justamente reunir artistas de diferentes grupos e coletivos teatrais que dificilmente estariam juntos em um mesmo local. Além dos integrantes das peças Nós, Agora eu vou ficar bonita, As Palavras da Chuva e de De Algún Tiempo a esta Parte estarão no almoço os organizadores do festival.

“Apoiar eventos culturais como o Em Cena faz parte dos princípios do Outback. Somos uma marca divertida e queremos nos unir às iniciativas que promovem cultura e diversão para as pessoas. Valorizamos as artes e esperamos que o nosso público prestigie o festival” explica Renata Jacob Fleck, gerente de serviços do Outback Steakhouse do BarraShoppingSul.

Presente há 12 anos na Capital, o Outback é um dos principais apoiadores do evento na área de gastronomia. Além de receber grupos de fora do Estado durante o festival, o Outbackterá ações e promoções presentes em 13 espetáculos do Em Cena, que movimenta a capital com 35 espetáculos até o dia 26 de setembro.

