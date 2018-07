Outback traz de volta ao cardápio hambúrguer de carne com camarões empanados. Promoção é válida somente até esta quarta-feira (11)

Até quarta-feira (11), o Outback Steakhouse traz de volta ao seu cardápio, em tempo limitadíssimo, o Firecracker Shrimp Burger, por R$ 44. O prato foi vencedor de uma batalha de dar água na boca promovida na internet entre os dias 02 e 05. Em um hotsite especial, os consumidores puderam escolher entre dois pratos que foram sucessos no Festival de Fries e no festival de Burguer em 2017 para voltar ao cardápio entre 09 e 11 de julho. O Firecracker Shrimp Burger traz um suculento hambúrguer de 200g temperado com sal e pimenta preta combinado com camarões empanados envoltos no delicioso molho Firecraker – levemente picante e com toque adocicado – servido no pão tipo brioche, com ainda alface, maionese e toque de cebolinha.

