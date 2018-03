O outono começa nesta terça-feira (20), às 13h15min, e só abre espaço para o inverno no dia 21 de junho. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a estação será marcada pela redução gradativa dos efeitos do La Niña, influenciando as chuvas no Brasil. Parte da Região Sul do Brasil sentiu muito a influência do La Niña no verão, com bastante irregularidade e baixa precipitação – principalmente no Rio Grande do Sul, que teve volumes inferiores a 400 milímetros. O contrário foi observado no Paraná e em Santa Catarina, que apresentaram chuvas acima da média.

O começo do outono deve ter uma diminuição nas chuvas, com índices próximos aos esperados para os três Estados, com exceção do Norte do Paraná. Quanto mais perto do inverno, maior será a queda nas temperaturas. Poderão ocorrer geadas nas áreas serranas.

O instituto informou que o outono geralmente é marcado por uma redução nas chuvas no Sudeste, Centro-Oeste e no Sul do Norte. Há também a chegada de massas de ar frio, que são originadas no Sul do continente e trazem uma prévia do inverno – a temperatura começa a cair, principalmente no Centro-Sul.

No Norte e no Nordeste, a chuva ainda deve prevalecer. Vale lembrar que com o La Niña, as temperaturas deste verão se mantiveram abaixo da média – teve até geada nas serras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso ocorreu porque as águas do oceano Pacífico Equatorial estavam mais frias. Segundo o Inmet, isso já começou a mudar desde fevereiro e o fenômeno deve ser cada vez menos sentido neste outono.

Confira a previsão diária em Porto Alegre:

Terça-feira, 20: O sol aparece com variação de nuvens e períodos de maior nebulosidade provocam chuva a qualquer hora. O vento permanece calmo ou sopra bastante fraco do quadrante Leste/Sudeste. Mínimas entre 15°C e 17°C e máximas entre 23°C e 25°C.

Quarta-feira, 21: O sol predomina ao longo do dia, apesar de algumas nuvens. O vento sopra do quadrante Sudeste fraco a ocasionalmente moderado. A temperatura sobe mais à tarde. Mínimas entre 14°C e 16°C e máximas entre 26°C e 28°C.

Quinta-feira, 22: O sol predomina ao longo do dia, com amplos períodos de céu claro. O vento sopra fraco do quadrante Sudeste. A temperatura terá grande variação. Mínimas entre 12°C e 14°C e máximas entre 28°C e 30°C.

Sexta-feira, 23: O sol predomina ao longo do dia, com céu claro em muitas áreas. O vento sopra moderado à tarde. A temperatura terá maior elevação e provoca calor à tarde. Mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 33°C e 35°C.

