Outra versão

Especialistas avaliam que um grande número de seguidores pela Internet não ajuda muito. Os candidatos ficam dentro de uma bolha. Quer dizer, não atingem eleitores além dos que já estão engajados.

Prova de resistência

Em palestra recente, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, declarou: “Com o que fazem, o Brasil era para ter dado errado há muito tempo.” Aos poucos, foram cavando o poço e poucos perceberam.

O que vem depois?

O economista Everaldo Leite em artigo publicado pelo jornal Opção, de Goiânia: “No Brasil, o fundo do poço é um fundo falso.”

Diferença

O Paraguai tem a imagem vinculada à falsificação. Esta notícia, porém, é verdadeira com aval da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal): o crescimento do Produto Interno Bruto do país ao lado, este ano, irá a 4,4 por cento. O Brasil luta para ficar em torno de 1 por cento.

Contagem regressiva

A bancada governista na Câmara Municipal de Porto Alegre tem 14 vereadores garantidos para votar, esta semana, a favor do aumento do IPTU. Precisa de 19. O prazo final para decisão será 30 de setembro em função da noventena exigida por lei. Se o projeto não obtiver aprovação, só poderá voltar à análise em 2019 para valer em 2020.

Antes e depois

No começo deste ano, empresários se uniram ao Executivo para convencer os vereadores a dizer sim ao aumento do IPTU. Sem êxito. Agora, mudam de lado: pedem que não seja aprovado projeto que adia de 20 de dezembro para 5 de janeiro o prazo-limite de pagamento do 13º salário aos municipários. Temem prejuízos em seus negócios com o atraso.

Espetada

No Brique da Redenção, ontem, conversando com amigos, o vereador João Bosco Vaz definiu: “Para alguns, zona de conforto é o conflito. Refiro-me ao prefeito Marchezan.” Bosco afirma que o aumento do IPTU não passará.

À espera

Ainda não apareceu em Porto Alegre candidato à Presidência, garantindo a construção do metrô. A promessa já rendeu muitos votos. Não pega mais.

Perguntas

1) Quando o custo do dólar alto vai entrar na campanha presidencial? 2) Quem vai puxar a corda e trazer os candidatos de volta à terra. Com propostas inexequíveis, estão voando demais.

Encontrado argumento

O mercado financeiro de todo o mundo, a 27 de agosto de 1998, sofreu forte abalo, provocado pela suspensão do pagamento da dívida da Rússia aos bancos suíços. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 9,94 por cento, acumulando recuo de 38,21 por cento no mês. Com esse episódio, o PT passou a divulgar que “o Brasil quebrou”. Foi o ponto de partida para a campanha vitoriosa na eleição presidencial de 2002. O governo Fernando Henrique subestimou os ataques.

Única bandeira branca

O PT conseguiu fechar aliança com PSOL em um Estado: Rondônia.

Teste para paciência

Assessores aconselham candidatos a ter extrema persistência. Por exemplo: quando vão a algum evento que está muito chato, não devem sair. Subitamente, pode melhorar.

Há 190 anos

A 27 de agosto de 1828, foi assinado, no Rio de Janeiro, o acordo provisório de paz entre o Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, encerrando mais de 150 anos de hostilidades. Os ingleses fizeram a mediação, mas o acordo definitivo jamais foi firmado. Explica em parte a rivalidade nunca apagada.

Não esconde

A cada documento que assina em letras garrafais, o presidente Donald Trump confirma a vocação de pichador de muros.

Pequena confusão

Alguns candidatos não entenderam a exigência de apresentação à Justiça Eleitoral da declaração de bens. Entregaram a declaração de males.

