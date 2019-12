Acontece Outro Olhar – Vila Mangueira beneficiou cerca de 200 alunos em Rio Grande

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Confraternização na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ramiz Galvão marca o encerramento das atividades do projeto patrocinado pela Braskem Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Durante quatro meses, de setembro a dezembro, nove turmas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ramiz Galvão, da Vila da Mangueira, em Rio Grande, vivenciaram momentos inesquecíveis através do projeto Um Outro Olhar – Vila Mangueira, patrocinado pela Braskem. Os 160 alunos foram levados a cinco imersões em sua cidade e na praia do Cassino com o objetivo de proporcionar novas experiências de conhecimento por meio de atividades com temática ambiental e cultural.

A escola está localizada em uma área de vulnerabilidade social e carente de infraestrutura e, de acordo com Afonso Rezende, da área de Relações Institucionais/RS, A reação dos alunos com as descobertas demonstra que essas iniciativas são muito relevantes para a comunidade e também contribuem para criar uma consciência sobre as questões de preservação ambiental e reaproveitamento de resíduos.

A etapa final do projeto ocorreu nesta semana , com a confraternização na escola reunindo alunos, professores, produtores do projeto e representantes da Braskem. Foi uma oportunidade para lembrar e comentar sobre os passeios realizados durante o projeto Outro Olhar – Vila Mangueira. Os alunos foram divididos em turmas para que as atividades fossem melhores aproveitadas e, sempre acompanhados pela equipe educativa/recreativa, eles visitaram o Centro Histórico de Rio Grande e espaços como a Biblioteca Pública Municipal, o Mercado Público, a Igreja da Matriz Catedral de São Pedro e o Museu da Arte Sacra.

Também conheceram o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental e o Espaço Estação Balnear, no Cassino. Na praia foram até a Estátua de Yemanjá e ainda realizaram um mutirão de limpeza com coleta de lixo nas dunas. Outra atividade na orla do Cassino contemplou um passeio por quatro quilômetros mar adentro nas vagonetas, que foram construídas durante o Império e são patrimônio da cidade. Em toda a programação, também fizeram parte das atividades dos alunos muitos piqueniques e oficinas para confecção de fantasias de tartarugas feitas com material reciclado. Como parceiros do projeto participaram os grupos Caminho Marinho e Camarim Arte e Cultura, mobilizando um grande grupo de pessoas.

