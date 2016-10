Outubro é mês especial para as crianças no Madero

O Madero aproveita o mês das crianças para lançar o novo Projeto Kids, em parceria com o parque de diversões Beto Carrero World. Agora, as crianças poderão se alimentar bem e brincar nas unidades steak house e container da rede de restaurantes, em todo o Brasil. O projeto inclui três opções de jogo americano para colorir, para diferentes faixas etárias e dois quebra-cabeças para distrair os pequenos: um do cheeseburger Junior e um do Madero Container. Além disso, as crianças poderão levar para casa a caixinha de giz de cera. Os presentes não param por aí: no Dia das Crianças, comemorado na próxima quarta-feira (12), os pequenos que forem ao Madero ganharão também um DVD Kids com músicas infantis, para divertir-se em casa.

“Quase a metade da nossa clientela em todo o Brasil é formada por famílias com filhos menores. Por isso, as crianças são prioridade na nossa estratégia de servir bem. A parceria com o Beto Carrero foi essencial para que pudéssemos agregar algo mais na experiência das famílias dentro do Madero. A interação e a atividade lúdica que os novos jogos americanos e os quebra-cabeças proporcionarão poderão criar momentos especiais para as famílias em torno da mesa”, explica o diretor de marketing do Madero, Leandro Lorca.

Essa experiência poderá ser estendida pelas famílias fora do Madero. As pinturas dos pequenos artistas poderão ser divulgadas nas redes sociais do restaurante. Para isso, basta que os pais fotografem o trabalho dos seus filhos e publiquem em suas próprias redes sociais usando a tag #maderokids.

Menu Kids Madero

O tradicional cheeseburger com hambúrguer grelhado na churrasqueira, pão crocante e queijo cheddar, acompanhado de batatas fritas, permanece como o carro-chefe do cardápio infantil do Madero. Mas, agora, os pais também poderão optar por pratos como fettuccine kids, com pedacinhos de mignon, molho de tomate e parmesão, ou o nutritivo mignon grelhado, de 125 gramas; peito de frango ou filé de tilápia, que podem ser complementados com arroz branco, batatas fritas, cesta de pães, farofa Madero ou fettuccine na manteiga.

Comentários