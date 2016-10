Outubro Rosa da Santa Casa tem como conceito “A melhor cura é a prevenção”

Uma sombrinha é sempre sinônimo de proteção. Seja contra a chuva ou contra o sol, representa um item fundamental para quem deseja se precaver. Neste ano, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre abraçou esse conceito para colocar em prática a campanha do movimento Outubro Rosa. Com uma iluminação especial, a instituição instalou mais de 100 sombrinhas “protegendo” o pórtico principal da Av. Independência e a entrada do Hospital Santa Rita (HSR), especializado em todos os tipos de tratamentos oncológicos.

Com o conceito “A melhor cura é a prevenção”, a campanha também tem como destaque o ícone de uma sombrinha rosa estilizada, em que a base representa dois seios. Os anúncios de jornal, as peças utilizadas nas redes sociais, os spots de rádio, as mídias em cinema e out of home reverberam a partir disso a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de câncer de mama. Durante o mês de outubro, serão realizadas atividades para sensibilizar e proporcionar reflexões sobre o tema, online e off-line, como o Dia da Autoestima para pacientes do HSR, na -feira, 17. A atividade vai contar com a parceria do Sexton, estilistas de cabelo, e da influenciadora e fundadora da ONG Projeto Camaleão, Flávia Maoli.

A tem coordenação da gerente de Comunicação e Marketing da instituição, Andréa Schüür, e planejamento da CDN Sul. O material, que também contempla ações de endomarketing e PR, é assinado pelo HSR, onde fica localizado o Centro de Prevenção de Câncer, criado para promover a saúde integral de homens e mulheres, difundindo informação sobre os diversos tipos de câncer e como viver mais e melhor. Especialistas capacitados na prevenção do câncer de mama oferecem avaliações individualizadas e orientações quanto a exames necessários e medidas preventivas específicas. O HSR atende, em média, 700 novos casos de câncer de mama por ano.

