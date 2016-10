Outubro Rosa marca nova campanha do Centro Clínico Gaúcho

A nova campanha do Centro Clínico Gaúcho traz como foco o Outubro Rosa. Assinada pela Agência AMA, as peças chamam a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, além da realização periódica de exames e consultas médicas.

Os anúncios serão publicados em jornais e portais de internet. Materiais internos de sensibilização nas Unidades de Atendimento também marcam a conscientização da data. Além disso, na sexta-feira (7), o Instituto da Mama RS (IMAMA) realiza uma palestra sobre o assunto para colaboradores.

FICHA TÉCNICA

Agência: AMA

Campanha: Outubro Rosa

Direção de Criação: Gustavo Araújo Santos e Zé de Lazzari

Direção de Arte: Amanda Borges

Redação: Gustavo Araújo Santos

Atendimento: Natana Soares

Aprovação: Laura Postal e Marco Souza

Comentários