Outubro Rosa mobiliza a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, anualmente, assume a função de alertar a população sobre os riscos e formas de prevenção do câncer de mama. Por meio do Centro de Prevenção de Câncer do Hospital Santa Rita (HSR), especializado em todos os tipos de tratamentos oncológicos, a instituição dá início nesta semana à campanha do Outubro Rosa. Ao longo do mês, a Santa Casa realiza uma série de movimentos institucionais que tem como objetivo principal dar visibilidade e provocar reflexões sobre o tema.

O Centro de Prevenção de Câncer do HSR foi criado para promover a saúde integral de homens e mulheres, difundindo informação sobre os diversos tipos de câncer e como viver mais e melhor. Especialistas capacitados na prevenção do câncer de mama oferecem avaliações individualizadas e orientações quanto a exames necessários e medidas preventivas específicas. O HSR atende, em média, 700 novos casos de câncer de mama por ano.

