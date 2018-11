Outubro Rosa também para os pets. Hercosul esclarece sobre o câncer de mama nos amigos de quatro patas

Referência na produção de alimentos secos e úmidos para cães, gatos e outros animais domésticos, a Hercosul tem uma trajetória de quase 20 anos no segmento petfood, baseada na qualidade e inovação de seu mix, apresentando um portfólio variado que atende a diversas demandas do setor. Entre seus principais diferenciais está a equipe extremamente qualificada, que atua pesquisando as necessidades do público e trabalhando para solucioná-las. Como o mês de outubro foi rosa, alusivo à campanha de prevenção ao câncer de mama, a Médica Veterinária Paula Genuíno, colaboradora da Hercosul, esclarece que esse assunto envolve também a vida dos pets, afinal, os tumores de mama estão entre as principais causas de câncer em cadelas e gatas.

“Assim como em humanos, o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento, reforçando a importância do acompanhamento veterinário periódico, além da observação de aparecimento de nódulos ou aumento do volume do tecido mamário”, esclarece a profissional. De acordo com ela, as causas de desenvolvimento dos tumores envolvem fatores genéticos, excesso hormonal (medicamentos anticoncepcionais injetáveis sem prescrição) e fatores ambientais. A aparição dos nódulos é mais frequente em cadelas e gatas com 10 anos ou mais e, o tratamento deve ser iniciado logo após o diagnóstico e envolve cirurgia para a retirada da mama afetada (ou da cadeia mamária, em casos mais avançados) e posterior protocolo de quimioterapia prescrito de acordo com a evolução da doença. O acompanhamento da evolução do tratamento é realizado por meios de check-ups periódicos solicitados pelo Médico Veterinário.

Para prevenir o surgimento de tumores mamários, a castração precoce é a melhor saída, visto que, quando realizada antes do primeiro cio, a chance do pet apresentar um tumor de mama diminui em até 99%. Além disso, manter os pets sempre bem nutridos, oferecendo alimentos balanceados e de alta qualidade também mantém a saúde e auxilia na prevenção de doenças.

Deixe seu comentário: