Ovo Gastronomia comemora nova fase abrindo agora tambÃ©m para jantares

Já em clima de comemorações de final de ano, o Ovo Gastronomia, em Porto Alegre, realizou evento no dia 15 de dezembro, -feira, marcando a nova fase do restaurante, que ampliou seu horário de atendimento. Agora, além do almoço, durante toda a semana à noite, o Ovo passa a servir churrasquinho. “Continuaremos com nosso trabalho já consolidado, trazendo um cardápio variado no almoço, mas agora com atendimento ao público também no jantar. Nossos espetinhos chegam com muito sabor, qualidade e generosos acompanhamentos”, adianta o sommelier Junior Maroso, proprietário da casa.

Na mesma data, ocorreu o lançamento da edição especial de final de ano da Revista gaúcha Onne & Only. Os diretores da publicação, Marcelo Tovo e João Lucena, recepcionaram os convidados, no evento comemorativo realizado em conjunto com a equipe do Ovo Gastronomia.

Idealizado pelo casal Juliana e Junior Maroso, o Ovo Gastronomia surgiu após uma pesquisa gastronômica realizada no Estado de Goiás, junto a Comunidade Engenho, onde está localizado o Sítio Histórico Kalunga, em Cavalcante. No local, vive uma comunidade quilombola. “Pesquisamos os primórdios da alimentação do povo brasileiro, temperos, hábitos e os aspectos históricos da nossa gastronomia”, explica Maroso.

Ao meio-dia, o Ovo Gastronomia serve variadas opções em saladas, legumes, feijoada, carnes, massas, frutos do mar e sobremesas. Uma das grandes atrações é à la minuta. Os pratos buscam também, garantir mais saúde aos clientes. O cuidado para não abusar do sal é um destes exemplos. E para a comida ficar ainda mais saborosa, a aposta é numa gastronomia rica em ervas, especiarias e temperos refinados. O almoço, atende no máximo 150 pessoas por dia. Este limite, expressa o mais puro respeito do restaurante aos seus clientes. Com o número exato de refeições, é possível trabalhar de forma diferenciada, garantindo qualidade e sabor no que é servido.

À noite, a intenção dos empresários é que o local se torne referência em gastronomia regional, servindo churrasquinho com cortes seletos, como wagyu, camarão de pesca artesanal e carré de cordeiro.

A decoração do Ovo Gastronomia, alia o rústico com o moderno, pensada para o cliente sentir-se em casa. Sacas de café, barricas de vinho, panos de pratos espalhados pelas paredes, réstias de cebola e alho, flores, temperos e plantas, garantem um clima aconchegante. A cozinha é outro diferencial. Totalmente visível, sendo possível acompanhar o processo de preparo das refeições. Para maior conforto dos clientes, foi instalado um sistema acústico de sonorização, assinado pela DTS cinema em casa. A playlist do casa, foi elaborada pelo jornalista, Rodrigo Adams.

