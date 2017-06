As pessoas que passarem hoje pelo Midland Metro, em Londres (Inglaterra), terão uma grata surpresa. O príncipe das trevas, Ozzy Osbourne, será o responsável por transmitir as informações da linha que vai de Birmingham a Wolverhampton através do sistema de som das estações. A iniciativa faz parte de uma celebração anual que mira unir comunidades e gerações pelo poder da música.

