Pabllo Vittar anuncia nova parceria com Charli XCX

O disco novo de Pabllo Vittar promete dar o que falar. Além de incluir músicas em espanhol, inglês e português, a novidade divulgada neste domingo (30) é que o lead single de “111” nada mais é do que uma parceria com a colega Charli XCX. Em entrevista com a revista Forbes, Pabllo revelou que o clipe já está gravado. “Eu gravei o vídeo para o primeiro single do meu próximo álbum chamado ‘111’. O single vai sair em julho e é em parceria com Charli XCX. Eu na verdade cantei em inglês, minha primeira vez cantando em inglês”, afirmou a cantora drag.

Além disso, tem outra parceria das duas vindo por aí, desta vez no disco da Charli, que tem lançamento previsto para o dia 13 de setembro. Vale lembrar que as duas já trabalharam juntas na música de 2017 “I Got It”, um feat. de Chali XCX com Brooke Candy, CupcakKe e Pabllo Vittar.

Vamos de “I Got It” enquanto esperamos os lançamentos?

