Pablo Lanzoni apresenta o álbum POA_MVD em Porto Alegre

Neste sábado (04), o músico Pablo Lanzoni sobe ao palco do London Pub & Bistrô (rua José do Patrocínio, 964, em Porto Alegre) para apresentar as canções de seu primeiro álbum, POA_MVD.

Acompanhado dos músicos Dado Silveira (bateria), Fernando Spillari (teclas) e Gabriel Nunes (contrabaixo acústico), o compositor apresenta as dez canções do álbum, gravado entre Porto Alegre e Montevidéu (Uruguai), que já recebeu quatro indicações ao Prêmio Açorianos de Música e levou o Melhor Álbum de MPB. O show acontece às 22h e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no link https://goo.gl/DffPzF a R$ 15 ou na hora e no local do show a R$ 20.

SERVIÇO:

O Que: Pablo Lanzoni apresenta o álbum POA_MVD

Quando: 04/08, às 22h. A casa abre às 19h.

Onde: London Pub & Bistrô (Rua José do Patrocínio, 964 – Cidade Baixa)

Quanto: R$15 (antecipado pelo link: https://goo.gl/DffPzF) e R$ 20 (na hora, sujeito a disponibilidade)

Deixe seu comentário: