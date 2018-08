A estudante de educação física Gabriela Nascimento Moraes, 23 anos, deixou o CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do hospital federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Há quase um mês, ela teve o intestino perfurado ao se submeter a uma lipoaspiração com a médica Geysa Leal Corrêa, em Niterói.

Deixe seu comentário: