“É humilhante, mas as próprias autoridades me ignoram e acham que o tratamento é puramente estético.” As palavras, acompanhadas por lágrimas, são da aposentada Geruza de Oliveira, de 55 anos. Há 16 anos, a moradora do Distrito Federal luta para conseguir uma prótese que deveria preencher parte de seu rosto, amputado após uma cirurgia para retirada de um tumor maligno, no ano de 2002.

