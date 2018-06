Pacientes com endometriose para pesquisa

A Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, realiza um estudo clínico de endometriose. Podem participar da pesquisa mulheres entre 18 e 50 anos, com diagnóstico confirmado de endometriose e presença de dor relacionada à endometriose. Mulheres interessadas podem entrar em contato com a Unidade de Pesquisa Clínica pelos telefones: 3316-4076/3581-1831.

