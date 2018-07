Pacientes denunciam erros do Doutor Bumbum e relatam ameaças

Pacientes de vários Estados estão denunciando erros nos procedimentos estéticos realizados pelo médico Denis Furtado, o Dr. Bumbum. O médico e a mãe, além de duas funcionárias, são apontados como responsáveis pela morte da bancária Lilian Calixto, dia 15 de julho. As informações são do portal de notícias G1.

Uma jovem do Rio de Janeiro, que não quis se identificar, fez uma cirurgia de correção na manhã desta segunda-feira (23) e continua internada em um hospital. Segundo ela, a intervenção com o médico Denis Furtado aconteceu em setembro do ano passado. Em entrevista ao Jornal Hoje ela fez um desabafo. “A pessoa está com uma bomba-relógio dentro dela. A tirada do produto é muito difícil.”

Segundo a paciente, no apartamento da Barra da Tijuca faltavam condições básicas. Ela contou que não tinha luva cirúrgica e que eles tiveram que ir na rua comprar.

“Quando eu levantei da maca, eu já vi que eu estava deformada. Falei: ‘Doutor, como eu posso ficar assim?’ Ele falou que era assim mesmo, que era porque eu tinha acabado de fazer”, lembra a jovem

A jovem diz que, depois, procurou Denis, mas não recebeu nenhuma assistência. Ela, então, resolveu desabafar numa rede social. A atitude teria irritado o médico, que passou a intimidá-la e chegou a lhe enviar uma notificação extrajudicial.

Ele a ameaçava com um processo por calúnia, difamação e injúria, e exigia que se retratasse nas redes sociais para não cobrar uma indenização de R$ 200 mil. Ela disse que não cedeu e não foi processada.

Em Salvador (BA), uma outra mulher diz que pagou R$ 22 mil para aplicar 800 ml de PMMA nos glúteos. Quando voltou para casa, ela percebeu que uma nádega estava menor do que a outra. Ela conta que reclamou com o médico e foi ameaçada.

“Ele me ameaçou dizendo que era uma calúnia, que eu estava difamando ele, que eu tinha que fazer uma retratação pública”, emenda.

Ela relata ainda que assim que o procedimento acabou ela passou muito mal. “Minha pressão caiu muito. Quando cheguei ao aeroporto, eu não conseguia andar de tanta dor”, lembra.

As aplicações nas duas pacientes foram feitas por Denis no mesmo apartamento, na Barra da Tijuca, onde a bancária Lilian Calixto fez o procedimento estético e acabou morrendo.

No local, os policiais encontraram medicamentos e macas portáteis.

Referência

Com mais de 600 mil seguidores na internet, Denis Furtado, o Dr. Bumbum como era conhecido, se dizia uma referência em bioplastia, técnica de preenchimento usada para remodelar partes do corpo. Ele divulgava nas redes sociais os procedimentos que fazia.

Denis foi indiciado por homicídio qualificado, quando a pessoa assume o risco de matar alguém e associação criminosa, depois que uma paciente dele morreu em decorrência de complicações após um procedimento feito pelo médico.

A bancária Lilian Calixto, 46 anos, pagou R$ 20 mil para fazer um preenchimento nos glúteos com polimetilmetacrilato.

Além de Denis foram presas também a namorada dele, Renata Fernandes Cirne, 19, que trabalhava como secretária do médico, e a mãe Maria de Fátima Furtado, que também é médica.

Uma terceira mulher, a técnica de enfermagem, Rosilane Pereira da Silva, não teve a prisão autorizada pela Justiça. Segundo a polícia, Rosilane emprestou o nome para a abertura da clínica de Denis, que na verdade é um salão de beleza.

