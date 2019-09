Pacientes do Instituto do Câncer Infantil se emocionam ao ganhar festa de 15 anos

Um dos momentos mais importantes na vida de toda a menina é quando se comemora a chegada dos 15 anos. O período, que marca uma nova etapa na vida, não foi diferente para 13 pacientes do Instituto do Câncer Infantil. Na ocasião, elas receberam um dia de princesa, com direito a cabelo e maquiagem, presentes especiais e até uma limousine que as levou ao local da festa.

A iniciativa surgiu a partir da ideia do fotógrafo Dionathan Santos, voluntário da instituição. “Através de parceiros muito especiais conseguimos realizar esse sonho para as meninas que, em outras circunstâncias, nem teriam suas festas de debutantes. Esse momento representa não apenas a festa de 15 anos delas, mas uma celebração à vida”, destacou. Pelo terceiro ano, parceiros e voluntários se uniram para realizar esse evento que aconteceu no último domingo (29).

Emoção e muitos sorrisos marcaram a noite. Já na recepção da festa, as meninas foram recebidas por cadetes do Colégio Militar e conduzidas para o salão. Lá dentro, familiares e amigos esperavam as debutantes em um salão decorado em cor dourada, além de uma janta com doces e salgados. Não faltou a valsa, os parabéns, presentes especiais e no final, a aguardada festa, com animadores e até um Robô LED.

Taíssa Oliveira Vasconcelos, de Porto Alegre, agradeceu em nome de todas as meninas e comemorou o momento especial: “A gente sabe muito bem o que é passar por isso. Conhecer uma pessoa que está disposta a comemorar uma vitória muito grande é algo muito especial, porque essa vitória muitas vezes passa despercebida”, disse.

