Pacientes relataram que o “Doutor Bumbum” injetava ozônio em doentes com câncer

Uma ex-paciente do médico Denis Furtado, o “Doutor Bumbum”, disse ao jornal O Globo, que, assistiu, na casa do próprio médico em Brasília, a uma infusão de ozônio num paciente com câncer.

Depois da morte da bancária Lilian Calixto em procedimento para aumento de glúteos feito pelo médico Denis Furtado — não numa unidade médica mas numa cobertura na Barra da Tijuca —, outras pacientes do chamado Doutor Bumbum, que se encontra foragido, estão procurando a polícia para denunciar terem sido enganadas ou submetidas a tratamentos suspeitos.

Até agora, duas mulheres já estiveram na 16ª DP com acusações que vão de apropriação indébita a atendimento fora dos padrões profissionais. Assim como injetava PMMA (Acrílico-polimetil-metacrilato), considerado inadequado para uso em grandes quantidades, como foi feito com Lilian, enterrada ontem em Cuiabá, Denis também se aventurava por implantes de chip hormonal e outras terapias pouco convencionais, como o relato sobre a infusão de ozônio.

Com medo e pedindo para não se identificar, a ex-paciente contou que procurou pelo médico, estimulada pelas postagens dele na internet. Na época, ela morava em Brasília e procurava por profissionais especializados em biomodulação para implantar um chip hormonal. Mas, ao chegar ao imóvel onde deveria funcionar a Clínica Medicina Integrada Regenerativa e Funcional, em Brasília, percebeu que era a casa em que Denis morava com a mãe, Maria de Fátima Furtado, também foragida, cujo registro profissional foi cassado no Rio. Nesse imóvel, a polícia apreendeu ontem R$ 1 milhão em espécie.

“Éramos eu, um senhor e uma mulher. O senhor, depois de ser atendido por ele numa salinha, voltou para um lugar que parecia uma recepção. Ali, vi começar uma infusão de ozônio para tratar um câncer. Tudo parecia uma brincadeira. Uma menina que seria enfermeira dava muita risada. O Denis pediu um abocath para puncionar a veia, e ela não sabia o que era. Eu me peguntei: como uma enfermeira não sabe o que é um abocath? Mas antes de ir lá, eu pesquisei sobre ele. Como desconfiar de um médico com CRM ativo? — relata a ex-paciente, alegando não ter sido ressarcida de dois exames que chegou a pagar, e garantindo que procurará a polícia.

O implante de chip hormonal, na verdade uma bomba feita com várias substâncias, é um dos tratamentos que vêm sendo condenados por associações médicas. Diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Rio de Janeiro, Ana Carolina Nader explica que implantar chip hormonal é como vender uma falsa ilusão:

“O chip hormonal, conhecido como chip da beleza, é uma falsa ilusão, uma miscelânea de vários hormônios, corticoides, progesterona, testosterona e estrogênio. Causa malefícios a saúde, inclusive pode espalhar o câncer. É só um outro nome para anabolizante, mas que vai agindo por seis meses no organismo”, afirma.

Uma das mulheres que foi à 16ª DP denunciou que Denis Furtado pretendia atendê-la na cobertura da Barra. A queixa foi feita no dia 1º de maio, um mês e meio antes de Lilian ser levada para o mesmo endereço. Mas a investigação não avançou. A paciente foi à polícia porque, mesmo após ter dito que desistiria do procedimento, não recebeu seu dinheiro de volta. Outra vítima, que também prefere ficar anônima, esteve ontem na delegacia. A profissional autônoma de 46 anos diz ter procurado o médico no dia 22 de junho para injetar PMMA nas pernas, mas, depois de uma consulta, ficou desconfiada. Como depositara R$ 9,3 mil na conta da namorada do médico, Renata Fernandes Cirne, que está presa, ela pediu a devolução do valor, mas não a obteve.

“Ele começou a inventar vários exames. Quando estive na clínica e olhei nos olhos dele, vi que não era confiável”, diz.

Além da acusação de homicídio doloso qualificado pela morte de Lilian no último domingo, ele tem outras sete anotações criminais, inclusive homicídio. Embora não tenha procurado autoridades, a modelo brasiliense Flávia Tamayo, de 20 anos, eleita Miss Bumbum Distrito Federal, afirmou ter pagado R$ 40 mil ao médico por uma bioplastia nas coxas. Antes de começar a atendê-la, Denis teria bebido, junto com ela, vinho e espumante. Ao saber que a jovem fizera alterações no corpo, a organização do concurso agora ameaça tirar-lhe o título de Miss Bumbum.

Uma outra mulher, que trabalhou como enfermeira de Denis por cinco meses, o acusou de ficar com parte do material vendido aos pacientes. Wanessa Ribeiro Reis, de 26 anos disse que ele lhe ofereceu, sem contrato formal, R$ 3 mil mensais para ajudá-lo na aplicação de produtos e, ao mesmo tempo, divulgar os serviços dele em redes sociais. Por cada paciente captado através do Instagram e do Facebook, ela ganharia uma comissão.

Deixe seu comentário: