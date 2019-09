Pacientes transferidos do Hospital Badim durante incêndio recebem alta

Os 18 pacientes transferidos para outros hospitais do Rio de Janeiro durante o incêndio no Hospital Badim, na última quinta-feira (12), já receberam alta. Segundo uma nota divulgada pela assessoria de imprensa do próprio hospital, ainda há 59 pacientes internados em outros locais.

A nota ressalta, no entanto, que nem todos que continuam internados inalaram fumaça do incêndio. “A maior parte segue internada mantendo o tratamento das patologias que motivaram suas admissões no Hospital Badim”, diz a nota.

No total, 11 pacientes morreram no incêndio e alguns já foram enterrados. A Polícia Civil investiga o incidente, que começou em um gerador de energia localizado no subsolo do prédio mais antigo do Badim. Na manhã deste sábado, peritos policiais estiveram no subsolo do prédio atingido e recolheram partes do equipamento.

