Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Desfile marca a largada do projeto liderado pela primeira-dama. Foto: Ricardo Giusti/PMPA Desfile marca a largada do projeto liderado pela primeira-dama. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

Com um desfile de moradoras do Morro da Cruz nas escadarias e saguão do Paço Municipal, a primeira-dama,Tainá Vidal, apresenta nesta terça-feira (17), às 18h30, o primeiro evento do projeto Moda Alegre.

“A iniciativa quer transformar a cidade em uma capital da moda. Temos uma vasta mão-de-obra criativa e personalizada que será estimulada pelo Moda Alegre. Hoje, cerca de duas mil pessoas atuam em mais de 200 fábricas de confecções de roupas”, destaca Tainá.

As modelos vão desfilar roupas idealizadas por estilistas e costureiras do Morro da Cruz, um dos bairros que fará parte do projeto. O objetivo é beneficiar mulheres de baixa renda e também revelar talentos da cadeia da moda porto-alegrense.

