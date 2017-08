Pacote do governo federal ajuda privatizações no RS

Não resta dúvida que as dificuldades do governo gaúcho em fazer andar a intenção de privatizar estatais que acumulam déficits, ou empresas onde o Estado não tem condições de aportar os recursos para mantê-las competitivas no mercado, podem ganhar um novo horizonte com a decisão do governo federal de privatizar a Eletrobras.

As privatizações do governo federal

O governo federal realizou um movimento forte na semana que passou, anunciando um vigoroso pacote de privatizações, para dar resposta ao mercado internacional e também para corrigir a arrecadação em baixa e despesas em alta. O problema é semelhante para Estados e municípios, que encontram uma esperança de reforçar seus caixas, com a venda de ativos. O jornal “O Estado de S. Paulo” fez um levantamento indicando que essa “nova onda” de privatização pode render a esses governos quase R$ 80 bilhões.

Investidores de olho

Estatais como a Eletrobras, controlada pelo governo federal, e as gaúchas CEEE, Sulgás e até mesmo a deficitária Companhia Riograndense de Mineração têm investidores nacionais e estrangeiros interessados na aquisição do seu controle. É o caso de grupos nacionais, fundos de investimentos ou gigantes como a canadense Brookfield, as investidoras chinesas State Grid, CTG e CCCC, a Equatorial e a gestora Vinci Partners.

A polêmica da Reserva Mineral

A polêmica criada por artistas, ambientalistas mal informados e oportunistas com interesse político depois que o presidente Michel Temer assinou um decreto extinguindo a Reserva Nacional do Cobre e Associados, uma área invadida pelo garimpo clandestino, agora começa a ser esclarecida. O próprio Temer, deixou claro que “o que deixou de existir foi uma reserva mineral e que nenhuma reserva ambiental da Amazônia foi tocada pela medida”. O presidente acrescenta que “a reserva não é um paraíso, como querem fazer parecer e que seus territórios estão submetidos à degradação provocada pelo garimpo clandestino de ouro, que, além de espoliar as riquezas nacionais, destrói a natureza e polui os cursos d’água com mercúrio”. O que se percebe, é que, a partir do decreto o presidente, muita gente deixará de furar com o garimpo clandestino que ocorria nesta área.

Cumprimentando com chapéu alheio

As negociações realizadas por parlamentares, alguns operadores do direito, e os tradicionais oportunistas de plantão com o grupo político que invadiu o prédio privado de um hotel no Centro de Porto Alegre para o cumprimento da decisão judicial de desocupação, teriam incluído também uma promessa totalmente ilegal: a transferência dos invasores para moradias de um núcleo do Minha Casa Minha Vida, no bairro Restinga. A promessa significaria furar a fila, passando na frente das famílias inscritas para estas moradias. Agora, o mesmo grupo político luta para que a turma de invasores profissionais tenha direito a receber um aluguel social como prêmio pela contumácia. Provavelmente, se liberado, do valor do aluguel social será descontada a contribuição partidária dos invasores.

Troféu Senar – O Sul: 15ª. edição

A cerimonia ontem, de entrega do Troféu Senar-O Sul a personalidades e empresas que se destacaram durante o ano, contribuindo com suas atividades para o desenvolvimento do Estado na área do agronegócio, foi mais uma vez um fato marcante, a projetar grandes protagonistas do setor. A premiação alcançou ontem a sua 15ª. edição, iniciativa da Rede Pampa e Senar, com apoio do Sicredi, Icatu Seguros e Mapfre Seguros.

