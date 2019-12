Flávio Pereira Projeto do magistério será votado dia 17 na Assembleia Legislativa

Por Flavio Pereira | 13 de dezembro de 2019

Governador Eduardo Leite anunciou mudanças aos integrantes da base aliada. (Foto: Gustavo Mansur/Palacio Piratini)

O governo do Estado atendeu ao pedido de deputados aliados e mudou a proposta de subsídio para os professores estaduais no pacote que foi protocolado na Assembleia Legislativa. As mudanças preveem o aumento do valor para todas as faixas e a distância entre os níveis, e um aumento real para o magistério em 2021 e 2022. Com essas alterações, o governo criou condições para que o projeto do magistério e as demais propostas sejam votadas terça-feira, dia 17, na Assembleia Legislativa.

Governo melhora valores para o magistério

O governo fez ontem uma mudança arrojada, em relação ao projeto inicial para o magistério. Com a alteração, o valor da remuneração chegará a R$ 4,7 mil para professores em final de carreira em 2020, e a R$ 5,3 mil em 2022.

Momento decisivo para o RS

O governador Eduardo Leite reitera que as mudanças são decisivas para o Estado. Lembra que Estados como Maranhão, Paraná, Piauí e Ceará, que não apresentam déficit, já propuseram e aprovaram, com celeridade, as reformas necessárias.

Aposta no IPVA

Já colhendo os frutos do Refaz 2019,o programa de refinanciamento de débitos da Fazenda Estadual, o governo, de olho em uma receita de R$ 3 bilhões, faz uma aposta na receita do IPVA 2020, cujo calendário de pagamento será anunciado no próximo dia 17.

Prefeitos na torcida

Os prefeitos também estão na torcida pelo sucesso na campanha de pagamento do IPVA. A receita do imposto é compartilhada meio a meio com os municípios de emplacamento dos veículos.

A CPI do Marchezan

Ontem, a câmara de Vereadores deu andamento à monótoma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) criada pra tentar tirar o sono do prefeito da capital gaucha, Marchezan Junior. O secretário municipal de Relações Institucionais, Christian Wyse de Lemos explicou como funciona o Banco de Talentos criado para recrutar cargos para a prefeitura. Conforme Lemos, sempre que abre uma vaga para CC, é realizada a triagem de cerca de 30 a 50 currículos e selecionados alguns candidatos para entrevista. Desde a implementação do Banco de Talentos, já foram entrevistadas 3.694 pessoas e realizadas 1.622 nomeações.

Interpelação ao presidente da OAB

Andou bem o advogado Roque Roberto Vieira, ao protocolar, ontem, na Justiça Federal, uma interpelação para questionar a compostura e o decoro e exigir explicações de Felipe Santa Cruz, atual presidente nacional da OAB, por ofensa aos eleitores de Jair Bolsonaro. Efetivamente, a cada dia da gestão de Felipe Santa Cruz, a passagem do gaúcho Claudio Lamachia pelo comando da OAB nacional deixa saudades.

