Subiu para 42 o número de pacotes sem identificação encontrados no litoral piauiense. Os volumes estão sendo recolhidos pelas prefeituras e, na manhã desta terça (30), o Instituto Tartarugas do Delta contabilizou mais duas aparições em Luís Correia e seis na região da Ilha das Canárias no Delta do Rio Parnaíba. O Instituto ajudou na operação de recolhimento.