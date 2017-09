Padaria do Bom Fim aumenta produtos da confeitaria

Depois de consolidados os pães artesanais fresquinhos, chegou a vez de investir nos doces. O Cumbuca Bistrô & Café, localizado no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, está aumentando a produção da confeitaria para dobrar o número de produtos oferecidos diariamente ao público. Com a compra de equipamentos e materiais de cozinha, os 12 tipos de doces feitos atualmente no local, em breve devem passar dos 20, todos feitos de maneira artesanal.

Ao longo dos cinco anos de trabalho, os proprietários do estabelecimento notaram um público significativo que buscava por doces e decidiram ampliar as opções, sem deixar de lado a padaria artesanal e o tradicional almoço na cumbuca. Segundo Alexandre Barboza, sócio-proprietário do Cumbuca Bistrô & Café, muitas pessoas que buscam por pães também querem um docinho para acompanhar aquela refeição. “Seja para levar para casa ou comer aqui, as pessoas se encantam pelos doces por terem a mesma qualidade e conceito artesanal dos pães”, comenta.

Outra modificação recente foi no menu de almoço: os dois pratos mais pedidos foram fixados no cardápio. Quem chegar para almoçar, das 11h30 às 14h30, pode escolher entre filé de peixe na manteiga de alcaparras com purê de mandioquinha e tomates tostados ou penne com iscas de carne ao molho gorgonzola, além de saladas e cremes. Para quem prefere os lanches, foram criadas cinco opções de sanduíches feitos na hora com os pães ciabata, baguete, multigrãos e australiano. Para Barboza, a mudança no cardápio foi bem recebida e necessária para garantir qualidade nos alimentos servidos na cumbuca. “Em vez de ter cada dia um prato diferente, fixamos as duas receitas que mais saíam justamente para garantir que sempre teremos os ingredientes necessários”, conta.

O horário de funcionamento do Cumbuca Bistrô e Café é de segunda sexta-feira, das 8h30 às 20h e sábados das 8h30 às 19h. Eles servem café da manhã, mais de 25 opções de pães para comer lá ou levar para casa e almoço, que o cliente pode escolher entre opções servidas na cumbuca – daí o nome do lugar -, ou sanduíches preparados na hora com o pão tirado direto do forno. O Cumbuca fica na Rua Felipe Camarão, 594, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. O telefone é 51 3212-0292.

