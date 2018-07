Padilha comanda Ministério do Trabalho até nomeação do novo titular

Será de forma interina, confirmou o chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, a sua permanência como ministro do Trabalho. Ele revela que combinou com o presidente Michel Temer que fica no posto, até a escolha do novo titular da pasta. Ontem, o Diário Oficial da União publicou o decreto indicando que: “O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso I, da Constituição, resolve nomear Eliseu Lemos Padilha, para exercer, interinamente, o cargo de Ministro de Estado do Trabalho, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa”.

Canoas comemora vitórias na Educação

Prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato (PTB) comemora a redução do déficit de 6 mil crianças fora de sala de aula, no início do ano passado, reduzidos agora em 45,5%. Há ainda o fato histórico de que, pela primeira vez, todas as crianças com idades de 4 e 5 anos estão matriculadas na rede municipal.

Quem vai gerir o Sessinzão de Cidreira?

Andou bem o prefeito de Cidreira, Alex Contini, ao abrir licitação para exploração do Estádio municipal, um patrimônio do litoral norte. “Esperamos ter uma boa resposta para que toda a nossa comunidade possa desfrutar de um estádio com a real função de socializar e agregar”, diz ele. Na licitação, a empresa ganhadora fechará o local, pintará, arrumará vestiários, melhorará o gramado e fará reformas gerais não só no estádio como nos arredores. A abertura das propostas será dia 19 de julho.

Ministério ainda acredita em superávit de US$ 50 bi este ano

Números oficiais das exportações brasileiras mostram efeitos da greve dos transportadores: as exportações atingiram US$ 20,2 bilhões em junho e US$ 113,8 bilhões no primeiro semestre, superando as importações em US$ 5,9 bilhões no mês passado e em US$ 30,1 bilhões neste ano. Houve um recuo do superávit de 18,1% entre junho de 2017 e junho de 2018 e de 17% entre os primeiros semestres deste ano e do ano passado. Mas ainda assim, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços mantém a expectativa de que o superávit deste ano atingirá US$ 50 bilhões.

Mais um saldo da greve dos caminhoneiros

Chegou a 10,9% o tombo na produção industrial em maio. Atribui-se o numero como um dos grandes danos impostos ao País pela paralisação do transporte rodoviário. Para que se tenha ideia desta dimensão, foi a maior queda mensal desde dezembro de 2008, quando se contabilizou uma perda de 11,2%. O volume produzido caiu de abril para maio em 24 dos 26 grupos de atividades cobertos pela pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Do Estadão

Opinião do Estadão sobre projeto de lei que limita decisões monocráticas de ministros do STF: “É, portanto, manifestamente desproporcional a facilidade com que hoje um ministro do STF suspende sozinho, por liminar, os efeitos de uma lei. Recentemente, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que um artigo da Lei das Estatais era inconstitucional e instaurou, monocraticamente, novas obrigações para alienação do controle acionário, tanto de empresas públicas como de suas subsidiárias e controladas. Além de aumentar as dificuldades para privatização das distribuidoras da Eletrobras, a liminar do ministro Lewandowski travou os planos de recuperação financeira da Petrobrás, que incluíam a venda de alguns ativos”.

Fortunati em novo desafio

Praticamente encurralado pelo PSB, o ex-prefeito de Porto Alegre José Fortunati, que se viu obrigado a optar pela candidatura à Câmara dos Deputados, antevê pela frente sérias dificuldades. Preparado para disputar uma vaga ao Senado, não estava no seu horizonte uma disputa proporcional. Uma coligação com o MDB para a Câmara dos Deputados tornaria ainda mais difícil a eleição.

Dilema no PRB

O PRB vive um dilema. Enquanto seu pré-candidato à Presidência, Flavio Rocha, garante que não aceitará compor como vice de outro candidato, o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, pensa diferente. Ele compartilhou em seu perfil no Twitter uma entrevista em que reconhece que alçar Rocha a vice poderia ser um “caminho para evitar o Brasil dos extremos”.

