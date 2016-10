Padilha confirma conversa de Temer com aliados dissidentes

Chefe da Casa Civil da Presidência da República, o ministro Eliseu Padilha revela que antes da votação em segundo turno da PEC 241, a proposta de emenda à Constituição que fixa um teto para os gastos públicos, o presidente Michel Temer terá uma conversa com deputados aliados que não votaram favoravelmente à proposta: “O presidente Michel Temer disse que haverá uma ‘DR’ [discussão da relação] com quem não teve condições de acompanhar o governo ontem. E é óbvio que sempre se faz a base do governo com aliados. Quem circunstancialmente tem dificuldade de ser aliado, por óbvio que o governo não o prende na base sustentação. Mas essa é uma questão que o presidente mesmo vai tratar”.

Padilha diz que a atitude desses deputados não pode ser considerada como traição: “Traição é uma expressão que quer me parecer que vilipendia, diminui a relação dos parlamentares com as suas bases. Se formos ouvir os parlamentares que circunstancialmente não votaram junto com o governo, sendo de um dos partidos da base de sustentação, ele terá uma explicação. O governo é que terá que avaliar. Eu não reputo como traição”.

Em desvantagem, Melo parte para o ataque a Marchezan

O vice-prefeito de Porto Alegre mudou completamente o tom conciliador que vinha adotando até aqui no seu espaço de propaganda eleitoral no rádio, TV e nas redes sociais. Os ataques, até então feitos apenas por Marchezan Júnior (PSDB), agora são uma constante na propaganda de Melo que busca com isso reverter um cenário que três pesquisas recentes (Paraná, Veritá e Ibope) apontam como de expressiva desvantagem na disputa do segundo turno da eleição de Porto Alegre.

Mutirão contra furto de energia

O mutirão realizado nos últimos seis meses no combate ao furto qualificado de energia elétrica já resultou em 25 pessoas presas pela Polícia Civil via Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio das Concessionárias e Serviços Delegados somente na área de concessão da CEEE Distribuição. Para que se tenha uma ideia do resultado financeiro da operação: foram recuperados aproximadamente de R$ 650 mil, o que representa um total de R$ 195 mil para os cofres do Estado, referentes ao recolhimento de ICMS.

Maior contribuição para salvar a previdência pública

O aumento na contribuição dos servidores públicos parece ser a medida mais urgente para estancar o déficit da previdência pública dos Estados. Este é o consenso a que chegaram governadores e secretários da Fazenda reunidos ontem no Fórum Permanente de Governadores em Brasília. O aumento da contribuição seria uniforme, passando para 14% em todos os Estados.

