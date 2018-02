Padilha deu o tom do governo no tema reforma da Previdência

Mais claro, impossível. O ministro da Casa Civil deu o tom sobre o que pensa o governo a respeito da reforma da Previdência: a votação sai mesmo neste mês de fevereiro para que a novela não se arraste até o final do ano. Votar depois das eleições, como cogitaram algumas lideranças no Congresso, está fora do radar do governo.

Previdência: déficit aumentou R$ 41,9 bi

O aumento de R$ 41,9 bilhões no déficit da Previdência em um ano, fechando em R$ 268,8 bilhões em 2017, está sendo usado pelo governo como argumento inapelável na sua nova tentativa de chamar à razão os deputados que ainda não se convenceram da necessidade de reformar o sistema.

Comunicação, eis a questão

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia é direto em relação ao tema Previdência: “a Previdência está quebrada, e a sociedade não acredita. A culpa é nossa, nós nos comunicamos mal. E a culpa é do governo, que tem um canhão na mão, os comerciais, e não se comunica bem”.

Problema é dos Estados e municípios

O Rio Grande do Sul também terá de fazer sua lição de casa em relação à Previdência. Se o atual governo não fizer, o próximo não governará sem fazer a reforma da Previdência. Ou terá de aprender a conviver com um déficit em torno dos R$ 10 bilhões, que não para de crescer. Nos municípios, o estrago também é terrível.

Outsiders, os candidatos da moda

Outsiders são os candidatos que se apresentam como alguém estranho à política tradicional. O estrategista da campanha do presidente francês, Emmanuel Macron, Guillaume Liegey, considerado um outsider, esteve ontem no Brasil para ministrar aula sobre campanha eleitoral para os bolsistas do RenovaBR, projeto empresarial criado para capacitar futuros candidatos ao Legislativo. Entre os apoiadores do RenovaBR está o apresentador e empresário Luciano Huck. No Brasil, Liegey se aproximou de movimentos como o Agora! e o próprio RenovaBR.

MDB ainda não procurou PRB para alianças

Assediado pelo PDT, que ofereceu a possibilidade de indicar o cargo de vice-governador na chapa de Jairo Jorge, o PRB gaúcho passa a dialogar agora com o PSDB, de Eduardo Leite, ex-prefeito de Pelotas, e candidato ao governo. Aliado do governador José Ivo Sartori, o PRB queixa-se de que ainda não foi procurado pelo MDB para conversar sobre alianças.

Más notícias para o réu Lula

Enquanto não chegam as sentenças dos outros seis processos, Lula não deve esperar grandes mudanças, no recurso que apresentará ao STJ tentando reverter sua condenação a 12 anos e 1 mês de prisão pelo TRF-4, uma pesquisa do Superior Tribunal de Justiça revela que em apenas 0,62% dos recursos apresentados pela defesa houve reforma da decisão de segunda instância para absolver o réu. O estudo foi sugerido pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal.

Transferências políticas na área da segurança

Desabafo do Secretário da Segurança Publica, Cezar Schirmer, sobre críticas de alguns deputados que queixam-se da dureza com que analisa pedidos de transferência de servidores: “tenho cerca de 5 mil pedidos de transferência. A maioria, para o interior. Se atendesse a todos, a Região Metropolitana ficaria sem policiais civis e militares e sem agentes penitenciários”.

