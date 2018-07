Padilha diz que Meirelles será lançado candidato dia 4

O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles será confirmado como candidato à Presidência na convenção nacional do MDB dia 4 de agosto. A informação foi confirmada pelo ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil. Ele participou de reunião realizada ontem em Brasília com o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e o presidente do MDB, senador Romero Jucá, quando avaliaram que Meirelles, agora, com sinalização de apoios de diversos diretórios estaduais do partido, precisa fazer movimentos externos para ganhar a confiança do eleitor.

Quem tem dinheiro pode recorrer mais

Exemplo de que, dentro da atual estrutura processual brasileira, quem tem recursos financeiros e bons advogados dispõe de uma infinidade de recursos judiciais: o STJ (Superior Tribunal de Justiça) havia recebido, até a noite de ontem, 146 pedidos para soltar o réu Luiz Inácio Lula, que cumpre pena em Curitiba.

Advogado de Lula propôs fechar o STF

O comentário foi feito pelo deputado federal Jair Bolsonaro: “um dos proponentes do HC (habeas corpus) foi o Wadih Damous, que disse que o STF tinha de ser fechado. Imagine se eu falo isso, o que ia acontecer. Eu falei que tinha de aumentar para 10 o número de ministros do STF para desequilibrar e levo pancada de quase todo mundo. Só a Veja dá duas páginas batendo em mim. Mas faz parte do jogo”.

DEM e Ciro: pairam dúvidas

Flertando fortemente com o pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, o DEM terá de resolver internamente como fará para encampar a tese do pedetista de, se eleito, conceder um indulto para o ex-presidente Lula.

Respaldo forte

Os delegados da Polícia Federal em Curitiba estavam respaldados na decisão de não soltar Lula apenas com a ordem do desembargador plantonista Rogério Favreto no domingo: o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, respaldou a decisão, depois de conversar com o desembargador Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Com a palavra, o fórum de juízes criminais

O Fórum Nacional de Juízes Criminais, presidido por Rogéria Epaminondas, divulgou a seguinte nota:

“O FONAJUC entende que a prisão do ex-presidente Lula é constitucional e legal, sua condenação criminal foi confirmada em segunda instância, autorizando o cumprimento do mandado de prisão e o início da execução provisória da pena, ainda que haja recurso para instância superior.

Para o FONAJUC, a prisão representa a reprovação da conduta ilícita e a resposta do Estado ao criminoso, que se verá desestimulado a reincidir no crime crendo na sua impunidade.

A prisão também é uma resposta à sociedade, que tem restabelecida a confiança na ordem pública.”

