Padrasto mata enteado de 4 anos a facadas ao tentar matar a companheira

Miguel Martins Pita Costa, de quatro anos, foi morto a facadas pelo padrasto, Edilton Araújo Andrade Júnior, enquanto ele tentava matar a companheira, Manuela Silva Costa Martins, 29 anos. O caso aconteceu no último sábado (12), em Santo Antônio de Jesus, na Bahia.

Em nota encaminhada ao portal da RedeTV!, a Polícia Civil informou que o ataque aconteceu na casa da família, no bairro de Alto do Sobradinho. De acordo com as informações, Edilton tinha intenção de matar Manuela, mas partiu para cima do garoto, que presenciava a cena, devido ao choro dele.

Ferida, a mulher foi socorrida e passou por uma cirurgia e segue internada. O homem também sofreu ferimentos durante a ação e está hospitalizado e custodiado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.

Edilton foi autuado em flagrante por homicídio do enteado e tentativa de homicídio da companheira por equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior e da Delegacia Territorial.