A Policia Civil prendeu na tarde desta sexta-feira (6), um homem de 41 anos por crimes sexuais. A ação foi decorrente do cumprimento de mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. A vítima é enteada do indivíduo e sofreu abusos desde os 12 anos. A Polícia Civil tomou conhecimento do fato nesta semana, quando a vítima, hoje com 16 anos, resolveu contar que era vítima dos abusos.

