Um padre foi internado junto com a mãe em Ouro Fino (MG) com suspeita de intoxicação por chumbinho, que é um veneno para ratos. O padre Paulo de Oliveira Nogueira Costa, o Paulinho da Canção Nova, de 41 anos, visitava a mãe no distrito de Crizólia, quando os dois passaram mal no fim de semana. A polícia abriu inquérito para apurar o caso.

