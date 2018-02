Padre extorquido por vídeo de sexo

A Diocese de São Carlos (SP) suspendeu nessa quinta-feira o padre Edson Maurício, 50 anos, responsável por uma das paróquias da região. Ele vinha sendo extorquido por um homem de 32 anos que o ameaçou com um vídeo no qual aparece fazendo sexo com o religioso. O suspeito também teria matado um policial militar que tentava flagrar a chantagem, mas nega a autoria do crime.

