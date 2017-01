Padre italiano que promovia orgias com mulheres da paróquia deixa fiéis escandalizados

Um escândalo sexual envolvendo um padre italiano que promovia orgias chocou a cidade de Pádua, no norte da Itália. Don Andrea Contin, da igreja de San Lazzaro, teria feito sexo com várias mulheres da paróquia. Uma das mulheres contou que o religioso chegou a sugerir que outros homens participassem dos encontros.

Nas práticas, eram utilizados jogos, acessórios e fantasias. De acordo com fontes ligadas à investigação, ao menos nove mulheres teriam praticado atos sexuais com Contin. O padre foi descoberto durante uma investigação policial de violência privada e favorecimento à prostituição. Em depoimento, duas admitiram ter mantido relações com o religioso, que está afastado de suas funções. Isso porque as duas mulheres, uma de 49 anos e outra de 51, contaram ter sido “vítimas” dele.

A de 49 anos era “amante” do padre desde 2014. À polícia, ela disse que Contin a obrigou a se prostituir e a manter sexo em condições “extremas”. Já a mulher de 51 anos relatou que o padre se aproveitou de um momento de fragilidade emocional em uma época que passava por um divórcio para tocar suas partes íntimas e propor sexo. (AD)

