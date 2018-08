Padrillos II ultrapassa R$ 1,8 milhão em faturamento. Leilão que abriu vendas da Trajano Silva na Expointer teve demanda de outros Estados e países

Em um ambiente diferente, a Trajano Silva Remates abriu suas vendas para a Expointer 2018. Na noite desta quarta-feira, 22 de agosto, na Mansão Isla, na Ilha das Flores, em Porto Alegre (RS), o leilão Padrillos II teve grande presença de público no recinto. No total, o faturamento foi de R$ 1,82 milhão na venda de 34 lotes da raça Crioula, entre coberturas, cotas e exemplares, com média de R$ 53,51 mil por animal.

De acordo com o diretor da Trajano Silva Remates, Gonçalo Silva, responsável pela condução das vendas na noite, houve grande procura pela genética diferenciada oferecida no evento, constituída dos principais garanhões da raça Crioula, reconhecidos pelos resultados em pista. Esta oferta foi absorvida por diversos criadores e investidores de outros Estados e países. “Começamos a Expointer com o pé direito, com muitas compras para lugares diversos do país e para o exterior, atingindo uma média satisfatória”, destacou.

Um dos grandes destaques da noite foi a comercialização de uma cobertura do garanhão JA Impulso, pelo valor de R$ 36 mil, o que na avaliação de mercado valorizou o exemplar em R$ 5,4 milhões. Além disso, uma cota de direito de uso de cinco coberturas anuais não cumulativas de JLS Hermoso, cavalo mais valorizado da história da raça Crioula, em R$ 16,25 milhões, foi vendida por R$ 180 mil.

