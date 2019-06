Padronização: placa do Mercosul é adiada para 2020

Foi anunciado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), nesta sexta-feira (28) um novo adiamento para que as placas do Mercosul sejam adotadas em todos os estados do país.

A nova norma da conta de que os estados e o Distrito Federal terão até o dia 31 de janeiro de 2020 para se adequarem ao novo padrão, nele não sera mais obrigatório para transferências de propriedade do veículo, como era exigido anteriormente, o visual também sera mais simples.