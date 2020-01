Verão Paella harmonizada ganha palco em Atlântida

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Tinga, Elizeu Pereira e Danrlei Foto: Ramiro Furquim Tinga, Elizeu Pereira e Danrlei Foto: Ramiro Furquim

Mais uma Paella da Savarauto que entra na história de Atlântida. No sábado (18) o chef Jean Rodrigues estreou na tradicional paella de verão da concessionária de carros de luxo com um verdadeiro show em frente aos convidados. Uma mesa de antepastos de frutos do mar, legumes e especiarias ornamentou o centro do Espaço Savarauto, no Ramblas by Roubadinhas. Ao lado desta, uma paella ímpar com reposição impecável. A harmonização do jantar ficou por conta dos rótulos brut e rosé da Gran Legado, da vinícola gaúcha Maison Forestier. A sobremesa ficou por conta do chef pâtissier argentino, Diego Andino. Há três edições assinando o evento com a Savarauto, o chef preparou versões mini da sua famosa mil folhas de doce de leite, crème brûlée, profiterolis, tartelette de chocolate, entre outros doces feitos exclusivamente para a ocasião.

Um sorteio de brindes das marcas que assinaram o evento foi oferecido aos convidados, entre eles, a anfitriã do Ramblas, Laura Bier Moreira e família, as influencers Sheila Liotti e Luisa Ramirez e os nomes da bola, Danrlei de Deus e Paulo César Tinga. A condução foi do comunicador Rodrigo Adams, que também comandou as pick ups nos intervalos da banda Catuipe.

