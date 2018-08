Paes e Romário brigam pela liderança no Rio de Janeiro

A disputa pelo governo fluminense está tecnicamente empatada, conforme pesquisa Datafolha. De acordo com a sondagem, o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) é o mais bem posicionado, com 18% das intenções de voto, seguido de perto pelo senador Romário (Podemos), que tem 16%, e pelo ex-governador Anthony Garotinho (PRP), que tem 12%.

