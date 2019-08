Pagamento de julho dos servidores estaduais começa nesta terça-feira

O governo do estado deverá quitar, nesta terça-feira (13), o pagamento da folha dos servidores que recebem até R$ 2.500 líquidos, cerca de 53% dos vinculos totais. O sistema misto de pagamento por grupos e parcelas permanecerá para a folha de julho do Poder Executivo.

Já para aqueles que recebem, liquido, até R$ 3.600 (66,7%), o primeiro depósito será feito no dia 21 de agosto, no valor de R$ 1.500. O próximo pagamento será uma parcela de R$ 2.100, no dia 10 de setembro.

Quem recebe líquido até R$ 7.000 (88,8%) receberá no dia 11 de setembro o valor de R$ 3.400. No dia 12 de setembro, terá o pagamento de uma nova parcela no valor de R$ 5.900, integralizando o salário para quem recebe líquido até R$ 12.900 (97,6%). Os servidores que recebem acima desse valor terão o restante dos seus vencimentos quitados no dia 13 de setembro.

O Secretário da Fazenda, Marco Aurelio, destaca que o governo do Estado vem adotando medidas para melhorar o cenário das finanças públicas e buscar o equilíbrio das contas. “O estado precisa reestruturar suas finanças porque mesmo as receitas extras não têm sido suficientes para cumprir com o volume de gastos fixos, muito maiores do que a arrecadação de tributos. Por isso, o ajuste fiscal deve ser feito com diversas medidas de despesa e receita”, concluiu.

