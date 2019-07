Um egípcio que vive na Califórnia foi acusado nesta quarta-feira (17) pelo assassinato de seus dois filhos autistas em 2015, que morreram afogados após ele dirigir o carro onde as crianças estavam por um pier até cair no mar. O objetivo de Ali Elmezayen, segundo as autoridades, era receber o dinheiro da apólice de seguro dos filhos de 13 e 8 anos, presos aos cintos de segurança.

Deixe seu comentário: