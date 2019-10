Pai de Everton faz referência à marca de Gabigol e avisa: “Hoje tem gol do Cebolinha”

*Valéria Possamai

Poucas horas antes da primeira decisão contra o Flamengo, Carlos Alberto Soares, pai do atacante Everton, esteve no hotel onde a delegação tricolor está hospedada. Em entrevista à Rádio Grenal, garantiu que o filho está confiante para o jogo e deixou um recado.

“Hoje tem gol do Everton. Hoje o cartaz é: ‘Gol do Cebolinha’. Ele tá confiante, isso me deixa tranquilo. Me disse que hoje vai fazer gol”, disse o pai de Everton Cebolinha, que arriscou um palpite para o jogo: “Meu palpite é dois a zero, com dois do Everton. No Rio, ele faz também. Está em nível impressionante.”

Durante a conversa, Carlos destacou o orgulho pelo momento do filho. Campeão com a Seleção Brasileira, Cebolinha foi alvo de muitas especulações sobre uma possível saída no meio desta temporada. A Europa ainda segue nos planos do pai para o filho, mas o foco está centrado no Grêmio.

“Estou orgulhoso pelo que ele vem fazendo dentro e principalmente fora de campo. É um filhão. Todos os três filhos são excelentes. Só tenho orgulho. Tenho esse sonho, mas o momento é pensar no Grêmio. Ele tem a cabeça focada aqui. No momento certo, vamos pra Europa.”

