Pai de menina morta em deslizamento de pedras no Chile desabafa: “Muito doloroso”

Primeira aula de Canto da minha IsaLinda…e então ela escolhe essa musica! Meu Anjo!!! Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é Seu E eu sei que todas as noites Tu vens Para acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou Teu Hey, Pai Olhando pra você me lembro bem Das noites que passei e lutei aqui Pensando estar sozinho, sem ninguém por perto E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim Mesmo sem eu merecer Me darias Sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é Seu E eu sei que todas as noites Tu vens Para acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou Teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é Seu E eu sei que todas as noites Tu vens Para acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou Teu E tu és meu, e tu és meu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é Seu E eu sei que todas as noites Tu vens Para acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou Teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é Seu